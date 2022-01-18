В Калининградской области выявлено четыре случая заражения штамом коронавируса "омикрон"

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у четырех пациентов, в том числе у ребенка, в Калининградской области. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По результатам эпидемиологического мониторинга ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора на 18 января 2022 года выявлено четыре случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Калининградской области, в том числе у одного ребенка", - сообщили в управлении.

По данным ведомства, два случая расценены как завозные: в анамнезе посещение на новогодних праздниках Франции и Доминиканской республики. В двух случаях заражение, вероятно, произошло внутри области. Трое взрослых, заразившихся новым штаммом, привиты против коронавирусной инфекции, в том числе двое более чем полгода назад. Все заболевшие изолированы, получают амбулаторное лечение. Контактные находятся под медицинским наблюдением, добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.