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Пандемия COVID-19

Гинцбург заявил, что инфекционный процесс быстрее развивается при дельта-штамме

При этом у омикрона скорость перехода из носоглотки в легкие не такая быстрая за счет того, что вирус получил большое количество мутаций, отметил директор Центра им. Гамалеи

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Инфекционный процесс, в частности, переход от легкого течения коронавирусной инфекции к тяжелой, быстрее проходил при заражении дельта-штаммом, "омикрон" утратил такие способности из-за мутаций, но стал более заразным. Об этом во вторник сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Быстрее всего инфекционный процесс развивался при дельта-штамме, когда врачи не успевали отреагировать, заражение и инфекция переходили из носоглотки в легкие. Здесь [при "омикроне"], по всей видимости, скорость перехода из носоглотки в легкие не такая быстрая за счет того, что вирус получил большое количество мутаций, <...> при этом "омикрон" потерял способность образовывать очень интенсивно такие структуры, которые называют синцитиями - это возможность коронавируса сливать зараженные клетки, оставаясь при этом внутри клеток, тем самом клеточная оболочка защищает его от иммунной системы, чем обладал дельта-штамм. Благодаря этому он [дельта-штамм] вызывал очень быстрое, молниеносное течение инфекции, переход из легкого состояния в тяжелое, чего лишился "омикрон", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Но нельзя говорить о том, что нагрузка на здравоохранение при распространении "омикрона" станет легче, отметил Гинцбург. "Сказать, что все изменения привели к тому, что у нас каким-то образом будет какое-то послабление или более щадящий режим для нашего здравоохранения <...> я не берусь, потому что количество тяжелых [случаев заболевания] может быть уменьшится, но в общем количество [заболевших] <...> будет больше. Но, может быть, окажется, что количество тяжелых случаев будет больше", - добавил Гинцбург.

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РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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