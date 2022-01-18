Российский экологический оператор назвал самые замусоренные улицы Санкт-Петербурга

ТАСС, 18 января. Российский экологический оператор (РЭО) назвал 11 самых замусоренных улиц Санкт-Петербурга, по каждой из которых поступило от жителей более ста жалоб на несвоевременный вывоз отходов. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"С начала 2022 года к системе подключился крупный регоператор - Невский экологический оператор. В связи с этим с 10 по 16 января мы зафиксировали в системе рекордное число жалоб от петербуржцев. Их количество составило 1 463, а это 95% от всех полученных в этот период заявок. Самыми замусоренными улицами, как следует из жалоб людей, являются улицы Бутлерова, Крыленко, Евдокима Огнева, 2-я Комсомольская, Верности, Тельмана, Джона Рида, Николая Рубцова в поселке Парголово, Октябрьская набережная, проспект Энтузиастов, а также Богатырский проспект. По каждой из этих улиц поступило более ста сообщений. Проблемы с отходами на этих улицах вызваны нерегулярным вывозом отходов", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отмечают в РЭО, уже несколько дней система "РЭО Радар" фиксирует огромный прирост сообщений о невывозе отходов. Причиной тому стало присоединение к системе Невского экологического оператора, который в январе начал работу с бытовыми отходами города. Все поступившие в "РЭО Радар" сообщения взяты в работу и направлены регоператору на контроль. Уже есть решения по 233 заявкам, добавили в РЭО.

Основной причиной несвоевременного вывоза отходов в Петербурге в РЭО считают низкую подготовку города к переходу на новую систему обращения с отходами. В том числе своевременно не были проверены контейнеры и не была подготовлена техника. "В Санкт-Петербурге регоператор не учел реестр контейнерных площадок. То есть баки на контейнерных площадках не были проанализированы хотя бы даже визуально. Также в Петербурге сейчас не хватает специализированного оборудования для сбора и транспортировки отходов, в том числе мусоровозов", - добавил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Невского экологического оператора, количество жалоб на несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок в Санкт-Петербурге сократилось по сравнению с новогодними праздничными днями, сложностей с вывозом мусора в настоящее время нет.