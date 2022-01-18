Гинцбург заявил об отсутствии необходимости модифицировать "Спутник V"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" пока не нуждается в модификации под новые штаммы коронавируса, однако нужно иметь технологии, которые позволят создать препарат для защиты от различных мутаций вируса. Об этом во вторник сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день те результаты, которые у нас есть и которые мы придаем огласке, говорят о том, что "Спутник V" не нуждается в модификации. Но технологии, которые позволили бы создавать вакцину, которая одновременно будет защищать от различных, далеко стоящих от себя по иммунологическим свойствам возбудителей COVID-19, такие технологии, конечно, надо иметь", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ученый добавил, что в центре ведется работа по созданию вакцины, которая будет одинаково защищать сразу от нескольких различных по своим свойствам и набору мутаций штаммов коронавируса, например от "омикрона" и "дельты". "Сейчас в институте ведутся работы, которые позволят создать и такую вакцину. Но это мы <...> забегаем немного вперед", - рассказал Гинцбург.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли использовать "Спутник V" для ревакцинации, он ответил, что это возможно, в частности, у пожилых.