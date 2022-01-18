В Липецкой области планируют ввести для входа в магазины алкоголя показ ковид-сертификата

ТАСС, 18 января. Липецкие власти из-за значительного роста числа заражений коронавирусом, который отмечается с начала января, планируют ввести в регионе новые ограничительные меры, в том числе разрешить вход в магазины алкоголя и табака по ковид-сертификатам, а также запретить ночную работу предприятий общепита. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с ковидом.

"Главный санитарный врач региона Владимир Бондарев предложил принять ряд непопулярных, но нужных мер для профилактики коронавирусной инфекции: <...> ужесточить контроль за ношением масок в общественном транспорте, ограничить работу общепита (кроме доставки заказов) с 22:00 до 06:00, ввести систему QR-кодов в магазинах, специализирующихся на торговле алкогольной и табачной продукцией", - сообщила она.

В регионе отмечен новый рост заболеваемости ковидом - с 3 января к 18 января ежесуточное число заражений выросло в 2,3 раза - с 90 до 216. По данным пресс-службы региона, за последние четыре дня в Липецкой области коэффициент распространения инфекции вырос с 0,95 до 1,66, что свидетельствует о новом подъеме заболеваемости. Как уточняется в сообщении пресс-службы, власти региона для экспресс-диагностики закупили 50 тыс. тестов на ковид, на что из бюджета Липецкой области было выделено 22,5 млн рублей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 86 500 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 229 человек, 2 941 умер. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат. В регионе создано 1 400 коек для пациентов с ковидом, из них 43% свободны, также разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.