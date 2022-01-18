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В школах Ялты из-за ухудшения погоды отменили занятия 19 января

Их перенесли на 22 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Администрация города Ялты приняла решение отменить занятия в школах в среду из-за понижения температуры и шквалистого ветра. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры, шквалистый ветер, пик прогнозируется в ночь на 19 января) занятия в школах Большой Ялты завтра отменяются (перенос на субботу, 22 января). Решение принято штабом ЧС", - написала Павленко.

Она также попросила по возможности оставить дома малышей, посещающих детские сады.

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