Количество случаев заражения "омикроном" в Башкирии выросло почти втрое

УФА, 18 января. /ТАСС/. Количество случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в Башкирии достигло 23, в понедельник сообщалось о восьми положительных результатах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы республики.

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"По состоянию на 18 января в Башкортостане выявили 23 случая заражения штаммом "омикрон". Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике составляет 125 813 человек. За сутки подтвердили 253 новых случая заражения COVID-19. Всего выздоровели 116 910 человек, из них 299 - за минувшие сутки. Врачи провели более 5,5 млн тестов на коронавирус. В регионе развернуты 1 545 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 36%", - говорится в сообщении.

В понедельник руководитель управления Роспотребнадзора по региону Анна Казак сообщила о восьми подтвержденных случаях заражения штаммом "омикрон", пять из них у пассажиров самолета, прибывшего из Турции.