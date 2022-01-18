В Карелии выросла потребность в онкологах после модернизации системы онкопомощи

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 января. /ТАСС/. Потребность в специалистах-онкологах в Карелии выросла после модернизации системы онкопомощи. На сегодняшний день дефицит врачей составляет более 20 человек, сообщил ТАСС главный внештатный специалист-онколог Минздрава Карелии Ерванд Хидишян.

"Кроме первичных онкологических кабинетов, которые есть в каждой ЦРБ, еще мы создаем центры амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП). В ЦАОПах количество онкологов больше, чем в первичном кабинете, где один онколог должен быть. <…> Количество [вакансий для] онкологов, конечно, возрастает, и реально осуществить это очень сложно - и не только в Карелии, потому что такого количества онкологов нет", - сказал собеседник агентства.

Дефицит специалистов-онкологов в районах Карелии на сегодняшний день составляет около 15 человек. В главном республиканском онкологическом центре - онкодиспансере в Петрозаводске - нехватка составляет девять врачей. Специалисты-онкологи отсутствуют в трех центральных районных больницах, в них с пациентами работают онкоответственные врачи: например, терапевты или хирурги, пояснил главный онколог Карелии.

Дефицит кадров в системе оказания онкологической помощи в регионе особенно сказывается на удаленных районах с низкой плотностью населения. Часто в них становится фактически невозможно держать узких специалистов высокой квалификации. "В Карелии низкая плотность населения, а территория - большая. Когда начинают считать штат, то считают от населения, а не от потребности в специалисте в конкретном районе. Во многих больницах по норме положено 0,25 ставки врача, но какой специалист высокой квалификации поедет на такой объем работы?" - сказал собеседник агентства.

Тем не менее в республике стараются решать вопрос нехватки онкологов. Онкодиспансер направляет в целевую ординатуру выпускников медицинского института Петрозаводского госуниверситета, по окончании которой часть уехала работать в Сегежу, Сортавалу и Костомукшу, где открылись или откроются в этом году первые в регионе ЦАОПы. Сейчас в клинической ординатуре на онкологов учатся четыре доктора для решения кадрового вопроса в республиканском онкодиспансере. Кроме того, по направлению "Онкология" могут пройти обучение уже работающие врачи в рамках постдипломного образования.

"В последние годы мы привлекли пять человек, которые специализируются по онкологии и хотели бы заниматься химиотерапией", - сказал собеседник агентства.