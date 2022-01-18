В Москве зарегистрировали 1 241 случай штамма "омикрон"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. В Москве на сегодняшний день зарегистрирован 1 241 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона", из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 265 случаев (21,4%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию - 16%, ОАЭ - 11%, Доминиканскую Республику - 9%, Египет - 1,4%, а также с поездками во Францию, Венгрию, Великобританию, на Кубу, в Испанию, Хорватию и ряд других стран. В возрастной структуре заболевших дети не зарегистрированы.

Управлением Роспотребнадзора по Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

"Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в материале.