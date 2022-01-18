Резерв из 2 тыс. мест подготовили в больницах Калужской области к новой волне ковида

КАЛУГА, 18 января. /ТАСС/. До 2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом дополнительно развернут в больницах Калужской области при ухудшении эпидемической обстановки и распространении штамма "омикрон". На данный момент в инфекционных отделениях функционирует более 1,3 тыс. мест, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Регион подготовлен к возможному распространению нового штамма коронавируса "омикрон" и связанному с этим росту заболеваемости. В настоящее время область располагает 1 350 инфекционными койками, подготовлено 2 тыс. дополнительных. Проверено материально-техническое состояние и оснащение инфекционных стационаров и медицинских организаций, планируемых к перепрофилированию", - сообщается на сайте областного правительства.

В пресс-службе отметили, что Калужская область готова включиться кампанию по добровольной вакцинации подростков. На особом контроле у властей находится наличие в аптеках, поликлиниках и стационарах противовирусных препаратов. На базе регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф организована работа телемедицинского центра, в него за сутки поступает порядка 1,5 тыс. обращений. "При необходимости, центр сможет обрабатывать до 5 тыс. звонков в сутки", - добавили в пресс-службе.

Также жителям обеспечили возможность в электронном виде выписывать больничные листы и рецепты на льготные лекарства.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 января, в Калужской области с начала пандемии выявлены 67 414 случаев заражения коронавирусом, в том числе 151 - за последние сутки. Выздоровели 62 894 человека, 1 265 пациентов умерли. Коллективный иммунитет населения области в настоящее время составляет 63,7%.