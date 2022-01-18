Первый пациент с "омикроном" в Кировской области находится в состоянии средней тяжести

КИРОВ, 18 января. /ТАСС/. Первый случай заражения "омикроном" выявлен в Кировской области у вакцинированного более полугода назад пациента. При этом заразившийся не покидал пределы страны, сообщил на своей странице в соцсетях зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов.

"В Кировской области зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса - "омикрон". Пациент находится на лечении в инфекционном госпитале, за пределы страны не выезжал. На сегодняшний день состояние пациента средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Курдюмов.

Он отметил, что пациент был вакцинирован более полугода назад.

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.