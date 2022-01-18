EMA рекомендует четвертую дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допускает использование четвертой дозы вакцины от COVID-19 для ревакцинации людей с ослабленным иммунитетом, но пока не рекомендует ее применение для всего населения. Об этом во вторник на брифинге заявил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Пока нет клинических данных и практики, касающейся необходимости применения четвертой дозы вакцины от коронавируса. Однако для людей с сильно ослабленным иммунитетом, даже несмотря на отсутствие достаточных данных, было бы рациональным рассмотреть возможность использования четвертой дозы", - отметил Кавалери.

Он также добавил, что EMA выступает против повторного введения бустерных доз через короткие промежутки времени, поскольку это может снизить количество антител в организме и уменьшить эффективность вакцины.