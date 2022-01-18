Комиссия петербургской палаты адвокатов вновь нашла нарушения у Ивана Павлова

МОСКВА, 18 января./ТАСС/. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга вновь нашла нарушения в работе адвоката Ивана Павлова, который защищает обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

"Квалификационная комиссия нашла у меня нарушения. Мотивировки будут через 10 дней. Разочарован, но не удивлен", - рассказал журналистам Павлов.

В начале декабря квалификационная комиссия петербургской палаты адвокатов признала наличие нарушений в работе Павлова. Это может послужить основанием для лишения его статуса адвоката. Решение по этому вопросу будет принято на заседании совета адвокатской палаты.

Ранее в отношении Павлова Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила два дисциплинарных производства за отказ дать подписку о неразглашении по представлению Минюста РФ. Первое прекратили из-за отсутствия повода к возбуждению, второе - за отсутствием состава нарушения. В ноябре прошлого года Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов пятерых россиян, в том числе Павлова и бывших участников созданной им адвокатской организации "Команда 29".