Ростовский губернатор попросил проверить цены на ПЦР-тесты из-за их скачкообразного роста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил руководителя регионального управления федеральной антимонопольной службы провести мониторинг цен на ПЦР-тесты, скачкообразный рост которых наблюдается в последнее время.

"Хочу обратиться к руководителю [управления ] федеральной антимонопольной службы. <…> К сожалению, наблюдается тенденция роста цент на проведение ПЦР-исследований - прежде всего в частных организациях. Поэтому я прошу вас провести мониторинг цен на проведение исследований в связи с тем, что наблюдается в некоторых случаях скачкообразный рост цен. Задача - этого не допустить", - заявил глава региона на заседании оперативного штаба во вторник.

Он добавил, что актуальным вопросом для региона остается наращивание объемов тестирования на коронавирус и достижение показателей не менее 300 исследований на 100 тыс. населения во всех муниципальных образованиях области.

Результаты мониторинга цен на ПЦР-тесты губернатор поручил представить на следующем заседании регионального оперштаба через неделю.

По последним данным, число случаев заражения в Ростовской области увеличилось до 200 690, выздоровели 181 374 человека, умерли 9 904. Коэффициент распространения инфекции - 1,33. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.