В Петербурге выявлено 592 случая "омикрона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Заражение штаммом коронавируса "омикрон" выявлено у 592 граждан в Петербурге, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"Всего на 18 января новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", подтверждена у 592 граждан, в том числе у 61 человека, прибывшего в Российскую Федерацию, из них 42 студента, пять туристов, 14 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние сутки "омикрон" обнаружен у 168 человек.