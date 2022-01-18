Украина смягчила на месяц ограничения для транспорта из Приднестровья

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Власти Украины разрешили транзит через свою территорию автомобилей из Приднестровья сроком на месяц, сообщил во вторник МИД непризнанной республики.

"По инициативе приднестровской стороны Украиной было принято решение об обеспечении транзитного следования через свою территорию транспортных средств с государственными номерными знаками Приднестровья с 24 января по 24 февраля, а также их вывоза из Украины в Приднестровье с 24 января по 1 апреля", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что разрешение дано только на выезд и транзит, но въезжать в Украину автомобилям с номерами Приднестровья нельзя, также им нельзя въезжать с украинской территории в другую страну, кроме Молдавии.

Границы Украины были закрыты с 1 сентября для транспорта с регистрацией в Приднестровье, чтобы побудить водителей активнее получать специальные номерные знаки, которые были согласованы ранее на переговорах между Кишиневом и Тирасполем. По данным властей Тирасполя, из-за запрета заблокированными на территории Украины оказались многие автомобилисты, возвращавшиеся из России, и эти смягчения призваны помочь им.

История вопроса

Молдавия и Приднестровье ведут переговоры о перерегистрации транспорта не один год. В 2018 году при содействии миссии ЕС по мониторингу украинско-молдавской границы были согласованы специальные нейтральные номера, однако на сегодняшний день их получили примерно 5% автомобилистов с левого берега Днестра. Процесс продвигался медленно из-за проблем, возникших в ходе реализации соглашения. В частности, от приднестровских автомобилистов стали требовать оформление молдавских водительских прав, что значительно снизило количество желающих переоформить документ.

Чтобы ускорить регистрацию, Молдавия и Украина 1 января 2020 года решили запретить таким автомобилям выезжать за рубеж. Власти Тирасполя расценили эти действия как "блокаду" и пригрозили в ответ ввести ограничения для автомобилей с молдавскими номерами. По просьбе Кишинева Киев дважды переносил вступление в силу этого решения - сначала до 1 апреля 2021 года, а после до 1 сентября. В конце августа власти Молдавии еще раз попросили продлить действующий режим до 10 января 2022 года, но получили отказ.

Власти Приднестровья считают, что эти действия нарушают принципы переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем, на которых Украина вместе с ОБСЕ и Россией выступают гарантами и посредниками. Они обратились за помощью к участникам переговорного формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США).

МИД РФ призвал Киев соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а международные структуры, в частности Европейский союз, давать адекватную оценку происходящему.