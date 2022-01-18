Власти Ялты организовали доставку по домам жителей, которых в непогоду подвел транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Администрация города Ялты, где из-за ухудшения погоды практически прекратил работу общественный транспорт, организовала доставку жителей и гостей города по домам. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Ухудшение погодных условий остановило работу общественного транспорта (есть вопросы к транспортным компаниям, в ближайшее время их поднимем и разберем детально). На улице никого не оставим. Все авто администрации, плюс личный транспорт сотрудников отправляем на развозку людей по домам", - написала она, добавив, что в здании администрации разворачивают пункт обогрева.

Ранее администрация города Ялты приняла решение отменить занятия в школах в среду из-за понижения температуры и шквалистого ветра.

Павленко рассказала о резком понижении температуры, усилении ветра, из-за чего произошло обледенение дорог. Сейчас в Ялте 2 градуса мороза.

По данным ФГБУ "Крымское УГМС", штормовое предупреждение объявлено в Крыму 18 января, в республике снег, мокрый снег, шквалистый ветер, на дорогах гололедица.