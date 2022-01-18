В Болгарии открыли восстановленный памятник русским воинам времен Русско-турецкой войны

СОФИЯ, 18 января. /ТАСС/. Восстановленный при помощи посольства России в Болгарии памятник времен Русско-турецкой войны 1877-1878 годов торжественно открыли во вторник в селе Бяла Река, расположенном в районе города Пловдив. В церемонии принял участие советник-посланник Филипп Воскресенский и другие российские дипломаты, представители местной администрации и жители села.

"Ровно 144 года назад, 18 января 1878 года, жители села Бяла Река на этом месте радушно встречали войска освободителей - 1-й эскадрон штабс-капитана Александра Здановича из состава 2-й гвардейской кавалерийской дивизии генерала Иосифа Гурко. Они накормили и напоили воинов, дали возможность отдохнуть и им, и их коням. А в честь события была заложена каменная плита. Известная болгарская поэтесса Ваня Петкова выступила с инициативой установить в селе настоящий памятник, но за время ее жизни сделать этого не удалось. Она завещала установить памятник лично мне, ее дочери, и мне удалось выполнить ее последнюю волю", - рассказала корреспонденту ТАСС координатор проекта, известная болгарская журналистка Ольга Аль-Ахмед.

"Болгарский народ - это самый благодарный народ по отношению к России. Мы видим и в городах, и в селах множество признательных людей, которые бережно хранят память о русских воинах, сложивших свои головы за освобождение Болгарии. Инициатором восстановления памятника была Ольга Аль-Ахмед, мы вам благодарны за это", - сказал российский дипломат.

Финансирование установки монумента на месте, где изначально была положена каменная плита (она сохранилась, но от времени стерлась надпись), и все необходимые работы взяло на себя посольство России в Болгарии. Монумент, в основание которого была положена икона святого Георгия Победоносца, установлен в центре села и на нем выбита надпись: "Вечная признательность братьям-освободителям!".

В память о погибших в Русско-турецкой войне русских воинах и болгарских ополченцах у памятника была отслужена заупокойная служба.