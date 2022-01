В Англии усыпили 26 королевских лебедей для предотвращения вспышки птичьего гриппа

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Двадцать шесть королевских лебедей были усыплены в Англии для предотвращения распространения птичьего гриппа. Об этом сообщила во вторник газета Daily Mail.

По ее информации, ветеринары пошли на такой шаг в спасательном центре Swan Lifeline, действующем на реке Темза в Виндзоре, после того, как другие шесть лебедей умерли от этого инфекционно-вирусного заболевания птиц. Таким образом, общее число умерших птиц превысило 30.

Как говорится в статье, королевский клеймовщик лебедей Дэвид Барбер проинформировал о случившемся королеву Великобритании Елизавету II. По праву, истоки которого уходят еще во времена Эдгара Миролюбивого (943-975), английский монарх владеет всеми лебедями в стране, что отражено в одном из многочисленных официальных титулов монарха - Seigneur of the Swans (Владычица лебедей). Как уточняет газета The Sun, Ее Величество "была опечалена" произошедшим и попросила "держать ее курсе" новостей.

В январе стало известно, что житель юго-западной части Англии заразился птичьим гриппом от больных питомцев, однако, по оценкам экспертов Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, угроза заражения птичьим гриппом в стране по-прежнему крайне мала.

При этом до конца неясно, идет ли речь о заражении штаммом H5N1, который за последние недели вызвал целый ряд вспышек птичьего гриппа как на английских птицефермах, так и в частных хозяйствах. Только в начале января стало известно об уничтожении порядка 1 млн кур в графстве Линкольншир из-за угрозы распространения болезни. Первые случаи заражения домашних птиц были отмечены в Северном Йоркшире в конце ноября прошлого года.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей неопасны.