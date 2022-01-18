Все застрявшие на дорогах автобусы в Башкирии доехали до пунктов назначения

УФА, 18 января. /ТАСС/. Автобусы, застрявшие на дорогах в Башкирии из-за непогоды, продолжили движение после расчистки заметенных участков. Среди них было четыре школьных автобуса, сообщили ТАСС в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС.

"В Туймазинском районе застрял школьный автобус, в котором находились 15 детей. За детьми оперативно приехал другой автобус. Силами ООО "Уралдорстрой" дорога была расчищена. Автобус и две машины продолжили движение, медицинская помощь не потребовалась. В д. Пурлыга Бижбулякского района застряли школьный автобус и 4 автомобиля. Силами ДРСУ Бижбулякского района дорога расчищена. В Кармаскалинском районе застрял автобус с детьми и несколько машин. Силами сельского совета дорога расчищена", - говорится в сообщении.

Также помощь тяжелой техники понадобилась на участках дорог в Мелеузовском, Бирском районах, где застряли школьный и пассажирский автобусы с несколькими легковыми автомобилями, пострадавших во всех случаях нет, добавили в Госкомитете.

Непогода с усилением ветра до 18 м/с прогнозируется в регионе и в среду.