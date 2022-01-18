Росприроднадзор зафиксировал свалку снега в водоохранной зоне Финского залива в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Незаконная свалка снега обнаружена в Петербурге на территории, входящей в водоохранную зону Финского залива. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило предостережение организации, которая несет ответственность за эту территорию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водоохранная зона Финского залива пролегает вдоль всей территории залива в границах города, в ее границах запрещен сброс сточных вод, размещение объектов с отходами. Участок, где сваливался снег, не предназначен для размещения снегоприемных пунктов: снег бывает загрязнен реагентами, которыми обрабатываются дороги, мусором, они могут попасть в воды Финского залива и навредить акватории.

"Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора по информация об организации незаконной снежной свалки на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге в водоохранной зоне Финского залива объявлено предостережение Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению "Имущество Санкт- Петербурга". […]. Организации предложено принять меры по недопущению использования прибрежной защитной полосы Финского залива и его водоохранной зоны с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за использование прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны водного объекта предусмотрена административная ответственность по ч1. ст. 8.42 КоАП РФ, юридические лица могут получить штраф по этой статье в размере от 200 до 400 тысяч рублей.

Организация несет ответственность за территорию, так как ранее правительство города расторгло договор аренды с ООО "Тандем", арендовавшем ее до октября 2021 года. В пресс-службе отметили, что материалы направлены в Управление Росреестра по Петербургу: специалисты усмотрели нецелевое использования территории.

Информацию о незаконной свалке снега опубликовали в социальных сетях горожане. На фотографиях видно, как снег высыпают за землю из кузовов нескольких грузовиков.