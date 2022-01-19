Власти Петербурга заявили, что рассмотрели все вопросы об оказании медпомощи при COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Число обращений, поступивших от петербуржцев на портал госуслуг за 2021 год и начало 2022 года, составило более 650 тыс. В основном они касались записи на вакцинацию, отсутствия той или иной вакцины, получения QR-кода, из них только 0,5% были связаны с оказанием медпомощи пациентам с COVID-19, сообщил во вторник ТАСС председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил, что в Санкт-Петербурге из почти 1,5 тыс. обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрены в срок.

"В Санкт-Петербурге на портал обратной связи поступило за 2021 год и истекшие 17 дней текущего года более 650 тыс. обращений граждан. Могу сказать, что из них только 0,5% поступило по вопросу, связанному с оказанием медицинской помощи заразившимся коронавирусной инфекцией. Вся остальная совокупность обращений связана с необходимостью записаться на вакцинацию, с отсутствием той или иной вакцины, с получением QR-кода", - рассказал Лисовец.

По его словам, активнее всего люди обращались в ноябре - начале декабря, когда в городе шло активное обсуждение получения сертификатов о вакцинации. Тогда на портал приходило по 10 тыс. жалоб в день, сейчас же эта активность снизилась до 1 тыс. в день.

"В настоящее время из числа необработанных [обращений] - они исключительно связаны с вопросами получения QR-кодов, возможностью записаться на вакцинацию и наличием той или иной вакцины, с вопросами оказания экстренной медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, доступностью первичной медицинской помощи - все отработаны своевременно", - сообщил Лисовец.

По последним данным, в Петербурге выявили 888 716 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 826 628 человек (за сутки - 2 441), умерли 29 126 (за сутки - 64). За последние сутки в городе выявили 4 078 случаев заражения.