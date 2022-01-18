Омикрон-штамм коронавируса выявили у восьми жителей Ингушетии

МАГАС, 18 января. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у восьми жителей Ингушетии. Двое из них госпитализированы, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Новый штамм коронавируса "омикрон" уже выявлен у восьми жителей Ингушетии. Двое пациентов находятся на стационарном лечении, шестеро наблюдаются амбулаторно. В регионе, по прогнозу Роспотребнадзора, ожидается стремительный рост заболеваемости уже к концу января", - написал Калиматов в своем телеграм-канале.

Как сообщала пресс-служба правительства региона в понедельник, из-за прогнозов о четырех-шестикратном росте заболеваемости в стране на конец января - начало февраля в больницах Ингушетии увеличивают резерв коек.

На данный момент вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Ингушетии прошли около 90% населения, подлежащего иммунизации.

В Ингушетии на 18 января количество заболевших достигло 29 878 человек, из них выздоровели 27 999, 492 человека умерли. Всего на лечении находятся 1 644 человека: 1 224 - амбулаторно (75% от общего числа), 226 - в стационаре, из них в реанимации - 25.