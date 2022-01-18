Коечный фонд Нижегородской области свободен почти на 30%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 января. /ТАСС/. Коечный фонд для зараженных коронавирусом в Нижегородской области свободен на 28%, при этом власти готовы оперативно развернуть 10 тыс. коек, если число госпитализированных будет расти на фоне циркуляции омикрон-штамма в РФ, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

"Подготовительные мероприятия уже проведены. Мы готовы развернуть около 10 000 коек для оказания помощи больным с коронавирусом. Сейчас уже задействованы 3 554 койки, из них более 2 000 обеспечено кислородом, работает 550 ИВЛ. При этом у нас сохраняется высокий резерв коечного фонда - на сегодня около 28 процентов. При этом много больных получает помощь амбулаторно. Считаем очень важным, что принимаются дополнительные решения о выделении федеральных средств на лекарства. Это позволяет максимально эффективно проводить лечение в домашних условиях", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

Он добавил, что в регионе отмечается определенный подъем заболеваемости, но на работе системы здравоохранения это пока не сказывается, однако в Нижегородской области в связи с риском заражения новым штаммом приняли дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

"В Нижегородской области реализуется целый комплекс мер против распространения штамма "омикрон". Для этого мы задействовали опыт, полученный ранее при появлении новых штаммов. У нас есть возможность увидеть, как развивается ситуация в других странах, учесть возникающие риски", - приводятся слова Никитина.

Губернатор также сообщил, что в регионе развернут обсерватор на 160 коек для наблюдения за людьми, прибывающими из стран с риском распространения нового штамма.

В Нижегородской области выявлено более 237,3 тыс. случаев заражения ковидом, 224 тыс. человек выздоровели, 10,2 тыс. человек скончались. В регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Полную вакцинацию прошли более 1,7 млн человек, коллективный иммунитет находится на уровне 64,4%.