В Италии за сутки от COVID-19 умерли более 400 человек

РИМ, 18 января. /ТАСС/. Более 400 человек умерли в Италии от последствий коронавирусной инфекции за последние сутки. Как указывается в сообщении Минздрава республики во вторник, число жертв достигло 434 за последние сутки. Это максимум с апреля 2021 года, отмечает газета Il Messaggero .

На фоне растущих показателей суточного прироста новых случаев заражений, которые исчисляются на протяжении последних двух недель 200 тыс., увеличивается число смертей от последствий коронавируса. Как указывают специалисты из Высшего института здоровья, наибольшее число связанных с ковидом летальных исходов приходится на не привившихся людей старше 80 лет.

Регистрируются летальные исходы и среди привитых, в том числе третьей дозой, однако их в десятки раз меньше, и речь, как правило, идет о людях с сопутствующими заболеваниями.

В настоящий момент коронавирусом заражены более 2,5 млн жителей Италии. При этом лечение в больницах проходят менее 20 тыс. человек, а в отделениях интенсивной терапии находятся 1 715 пациентов.