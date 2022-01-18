Министерства юстиции Сербии и России подпишут в марте меморандум о сотрудничестве

БЕЛГРАД, 18 января. /ТАСС/. Министр юстиции Сербии Майя Попович и министр юстиции РФ Константин Чуйченко договорились подписать меморандум о сотрудничестве своих ведомств в марте текущего года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба сербского министерства.

"В марте планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Сербии и Министерством юстиции Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Попович присутствовала на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры России, после которого была проведена рабочая встреча с министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Сообщается, что министры двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимные интересы Сербии и России. Попович отметила, что отношения между двумя странами характеризуются очень высокой степенью взаимного доверия и правового сотрудничества, особенно в сфере международной правовой помощи по гражданским и уголовным делам. После переговоров Попович пригласила Чуйченко посетить Республику Сербию в рамках продолжения сотрудничества, говорится в заявлении пресс-службы министерства.