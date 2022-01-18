Президент Парагвая заразился коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 января. /ТАСС/. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заразился коронавирусной инфекцией, но переносит заболевание в легкой форме. Об этом сообщил во вторник Минздрав страны.

"С легкими симптомами он продолжит соблюдать изоляцию в превентивных целях в соответствии с действующим санитарным протоколом", - говорится в Twitter ведомства.

Как уточняет местная газета ABC Color, глава государства с воскресенья ушел на самоизоляцию после того, как заражение коронавирусом выявили у первой леди страны Сильваны Лопес Морейра де Абдо. По данным газеты, оба они привиты от ковида.

С начала пандемии в Парагвае зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли 16 844 человека.