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Пандемия COVID-19

Президент Парагвая заразился коронавирусом

В Минздраве страны сообщили, что Марио Абдо Бенитес переносит COVID-19 в легкой форме

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 января. /ТАСС/. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заразился коронавирусной инфекцией, но переносит заболевание в легкой форме. Об этом сообщил во вторник Минздрав страны.

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"С легкими симптомами он продолжит соблюдать изоляцию в превентивных целях в соответствии с действующим санитарным протоколом", - говорится в Twitter ведомства.

Как уточняет местная газета ABC Color, глава государства с воскресенья ушел на самоизоляцию после того, как заражение коронавирусом выявили у первой леди страны Сильваны Лопес Морейра де Абдо. По данным газеты, оба они привиты от ковида.

С начала пандемии в Парагвае зарегистрировано более полумиллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли 16 844 человека.

Теги
ПарагвайАбдо Бенитес, МариоПандемия COVID-19
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