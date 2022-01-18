{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сирия закрыла свои морские гавани из-за шторма в Средиземноморье

Из-за плохих погодных условий они будут закрыты несколько дней, отметил начальник управления морского транспорта Самир Кубрусали

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Штормовая погода, обрушившаяся на побережье Сирии, стала причиной закрытия во вторник морских портов Тартус, Латакия, Джебла и нефтяного терминала Банияс. Как сообщил агентству SANA начальник управления морского транспорта Самир Кубрусали, порывы ветра, которые достигают 24 м/с, и плохая видимость делают невозможным выход рыболовецких и торговых судов в море.

По его словам, из-за плохих погодных условий морские гавани будут закрыты несколько дней.

По сведениям метеорологической службы, холодный атмосферный фронт вызвал повсеместное понижение температуры на территории Сирии. Из-за снегопадов закрыты горные шоссе в провинции Латакия и Эс-Сувейда. Поступают предупреждения синоптиков о плохой видимости на дорогах из-за сильного тумана.

Разгул стихии в ряде населенных пунктов прервал занятия в школах и учебных заведениях, аварийная служба восстанавливает нарушенные коммуникации, а пострадавшему населению оказывается помощь.

Теги
Сирия
Пандемия COVID-19
В США начался прием заказов на бесплатные домашние тесты на коронавирус
Для заказа достаточно указать лишь имя и адрес
Читать полностью