Сирия закрыла свои морские гавани из-за шторма в Средиземноморье

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Штормовая погода, обрушившаяся на побережье Сирии, стала причиной закрытия во вторник морских портов Тартус, Латакия, Джебла и нефтяного терминала Банияс. Как сообщил агентству SANA начальник управления морского транспорта Самир Кубрусали, порывы ветра, которые достигают 24 м/с, и плохая видимость делают невозможным выход рыболовецких и торговых судов в море.

По его словам, из-за плохих погодных условий морские гавани будут закрыты несколько дней.

По сведениям метеорологической службы, холодный атмосферный фронт вызвал повсеместное понижение температуры на территории Сирии. Из-за снегопадов закрыты горные шоссе в провинции Латакия и Эс-Сувейда. Поступают предупреждения синоптиков о плохой видимости на дорогах из-за сильного тумана.

Разгул стихии в ряде населенных пунктов прервал занятия в школах и учебных заведениях, аварийная служба восстанавливает нарушенные коммуникации, а пострадавшему населению оказывается помощь.