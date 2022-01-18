В США начался прием заказов на бесплатные домашние тесты на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Сайт для заказа бесплатных домашних тестов на коронавирус начал работу в США. В этом смог убедиться во вторник корреспондент ТАСС.

Предполагалось, что запуск сайта COVIDtests.gov состоится в среду, но возможность сделать заказ доступна уже сейчас. На каждую квартиру или дом в США можно заказать четыре теста на коронавирус. Доставка ожидается через одну-две недели. Для заказа достаточно указать лишь имя и адрес, никаких дополнительных сведений - подтверждения, например, места проживания, гражданства или информации о членах семьи - не требуется.

Как ожидается, именно через одну две-недели США столкнутся с пиком новой волны коронавируса, вызванной омикрон-штаммом.

Оппоненты президента США Джо Байдена, принявшего соответствующее решение, сомневаются в том, насколько успешно удастся осуществить эту меру из-за возможных сложностей с производством и доставкой такого большого количества тестов.