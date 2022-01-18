Кабмин Чехии рассмотрит вопрос об обязательной вакцинации жителей страны от коронавируса

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Правительство Чехии рассмотрит в среду вопрос о возможности проведения в республике обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 60 лет и представителей отдельных профессий. Об этом сообщил журналистам во вторник вечером премьер-министр страны Петр Фиала.

"Правительство планирует в среду на своем заседании принять решение относительно постановления об обязательной вакцинации, - отметил он. - Мы [кабмин] посчитали необходимым ускорить решение данного вопроса, чтобы у граждан появилась определенность. С обязательной вакцинацией связано множество социальных, законодательных и иных аспектов. Их нужно обдумать заблаговременно".

Правительство Фиалы приступило к исполнению своих обязанностей 17 декабря. Предыдущий кабмин, во главе которого стоял Андрей Бабиш, одобрил инициативу национального министерства здравоохранения об обязательной вакцинации пожилых жителей республики, а также представителей определенных профессий, к которым были отнесены медики, работники социальных служб, пожарные, полицейские, таможенники и военные. Она должна начаться с 1 марта текущего года.

Между тем новые власти поначалу отвергали необходимость обязательной вакцинации с тем, что будут бороться с ковидом ужесточением контроля за соблюдением в республике мер противоэпидемиологической безопасности. На фоне ускоряющегося распространения в стране омикрон-штамма коронавируса эта позиция может быть пересмотрена. Некоторые министры допускают целесообразность получения прививок для 100% личного состава полиции, таможенников, медиков, педагогов и работников социальных служб. Речь идет также о водителях общественного транспорта и сотрудников энергетической сферы.

Ситуация с коронавирусом

Медики выявили в понедельник в Чехии 20 270 случаев заражения коронавирусом, что на 13 тыс. больше, чем в первый день прошлой недели. Стремительный рост связан с ускоряющимся распространением омикрон-штамма. В данный момент на каждые 100 тыс. жителей страны приходится 799 заразившихся.

Омикрон-штамм коронавируса доминирует в Чехии (ее население - около 10,7 млн человек). Им инфицированы 80% больных ковидом. Эксперты прогнозируют, что в конце января в республике будут выявлять ежедневно по 50 тыс. заразившихся.