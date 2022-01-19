AFP: во Франции подали новую жалобу против главы Интерпола

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции получила жалобу против нового президента Интерпола Ахмеда Насера ар-Раиси. Об этом сообщает во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источник.

По его данным, ар-Раиси обвиняют в пытках и актах бесчеловечного обращения, в том числе против правозащитника из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмеда Мансура. Отмечается, что жалобу подала неправительственная организация "Центр по правам человека в странах Персидского залива (GCHR). Ранее они уже подавали против него аналогичную жалобу, однако она была отклонена, поскольку ар-Раиси не проживает во Франции и находится вне юрисдикции французской антитеррористической прокуратуры.

В своей нынешней жалобе НПО указывает, что теперь подданный ОАЭ находится на французской земле, в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола. По их мнению, это является достаточным основанием для запуска судебной процедуры во Франции, а выдвинутые против него обвинения якобы исключают возможность применения в его отношении дипломатического иммунитета, который действует с 2008 года.

В октябре прошлого года против ар-Раиси во Франции была подана еще одна жалоба, ее инициатор - адвокат двух британских подданных Мэтью Хэджеса и Али иссы Ахмада. По их словам, нынешний президент Интерпола был ответственен за их "произвольное задержание и пытки" в ОАЭ в 2018 и 2019 году соответственно. Данная жалоба, согласно Франс Пресс, также была отклонена.

Представитель Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Насер ар-Раиси был избран и вступил в должность президента в ноябре 2021 года. Он поступил на службу в полицию ОАЭ в 1980 году, в 2005 году назначен гендиректором по центральным операциям полиции Абу-Даби. С 2015 года занимал должность генерального инспектора МВД ОАЭ. Получил высшее образование в Великобритании и США, в том числе получил докторскую степень в области полицейской работы и общественной безопасности при Лондонском университете Метрополитен. Является членом исполнительного комитета Интерпола и был делегатом от Азии с 2018 года.