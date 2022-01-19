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В Дагестане освятили воды Каспийского моря для крещенских купаний

Участие в купаниях приняли более 100 человек
Освящение вод Каспия Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС
Описание
Освящение вод Каспия
© Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Освящение вод Каспия прошло на территории махачкалинского пляжа "Березка" в ночь с 18 на 19 января. Участие в купаниях приняли более 100 человек, передает корреспондент ТАСС.

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Освятил воды Каспийского моря секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Силуан.

По его словам, ожидается, что участие в купаниях, которые пройдут в регионе с соблюдением санитарных требований, примут до 5 тыс. человек. "В храмы Махачкалы, Каспийска, Кизляра, Дербента и других городов республики на протяжении всего дня люди идут за крещенской водой, которая является величайшей святыней для каждого верующего православного", - отметил он.

Крещенские купания пройдут также и на территории дагестанких храмов. Так, более нескольких тонн воды набрали и установили в храме Георгия Победоносца и в Никольском храме, которые расположены в дагестанском Хасавюрте.

Как сообщили в ГУ МЧС по республике, всего для обеспечения безопасности во время крещенских купаний будут привлечены 29 человек и семь единиц техники.

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