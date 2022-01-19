За год большую часть преступлений в РФ совершили лица без постоянного источника доходов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Лица без постоянного источника доходов, ранее совершавшие противоправные деяния, в 2021 году чаще всего становились на преступный путь. Об этом свидетельствуют материалы статистики МВД за январь - декабрь минувшего года, с которыми ознакомился ТАСС.

В 2021 году правоохранительные органы выявили более 848 тыс. преступников. 544 тыс. (64%) из них - лица без постоянного источника доходов, 494 тыс. (58%) злоумышленников совершали противоправные деяния повторно. Каждое третье преступление (262 тыс.) было совершено в состоянии алкогольного опьянения, однако число таких преступлений за год сократилось на 9%.

Большинство преступлений совершали мужчины, на долю женщин пришлось каждое шестое противоправное действие. В прошлом году сократилось число преступлений, совершенных учащимися и студентами (на 10%), а также несовершеннолетними (на 13%). Всего в 2021 году выявлено 29 тыс. несовершеннолетних злоумышленников, преступления совершили более 31 тыс. учащихся и студентов.

Всего в прошлом году правоохранители выявили 31 321 иностранца, совершившего преступления, что на 7% больше, чем годом ранее. Более 80% из них - выходцы из стран СНГ. По сравнению с 2020 годом их количество сократилось почти на 4%.