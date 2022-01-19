В Якутии обеспечили инфраструктурой 470 участков, выделенных многодетным семьям

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Якутии в 2021 году обеспечили инфраструктурой 470 земельных участков, выделенных семьям с тремя и более детьми. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя.

"Работы по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, ведутся для стимулирования строительства индивидуальных жилых домов по региональной госпрограмме "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы", - сказали в министерстве, уточнив, что в 2021 году были обеспечены инфраструктурой 470 участков.

Так, в прошлом году прошли работы по электрификации в наслегах (сельских поселениях) и селах Мегино-Кангаласского, Намского и Нюрбинского районов. Также прошла газификация в селе Верхневилюйске и поселке Нижний Бестях, проведены работы по устройству дорог в селе Жиганске.

Всего в 2021 году на обеспечение участков инфраструктурой направили 114,5 млн рублей, в 2022 году на эти цели предусмотрено 140 млн рублей. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям по результатам конкурсного отбора, в настоящее время идет сбор заявок.