Politico: Белый дом объявит о бесплатной раздаче масок высокой надежности из-за "омикрона"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в среду объявит о решении бесплатно раздать нуждающимся сотни миллионов масок класса N95 из-за роста случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, данная инициатива является ответом на растущее давление на администрацию, от которой требуют поощрять отказ от тканевых масок в пользу более надежных версий. 24 декабря прошлого года профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски практически бесполезны защитить от омикрон-штамма. По ее мнению, маски и респираторы класса N95 лучше препятствуют попаданию мелких частиц в носоглотку.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили 20 декабря 2021 года, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и на северо-западе, доля заразившихся этим вариантом превышает 90%.

Всего в мире, по последним данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 333,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли 5,6 млн человек. США продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям.