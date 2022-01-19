Онлайн-карта расчистки дорог и дворов появилась в Южно-Сахалинске после циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Онлайн-карта расчистки дорожной сети и дворов в среду начала работать в Южно-Сахалинске в связи со сложной обстановкой после последнего циклона. Об этом сообщили журналистам в Центре управления регионом (ЦУР).

"По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко была разработана онлайн-карта расчистки дорог и дворов областного центра от снега. Информацию на ней обновляют специалисты мэрии и управляющих компаний", - рассказали в центре. Воспользоваться картой может любой желающий.

По информации ЦУР, карта имеет цветовые обозначения. Красным цветом отмечены зоны-очередники или места, ожидающие расчистку, желтым - те, что в работе. Синим цветом обозначена область, где расчищать будут на следующий день, а зеленым - те участки, где работы завершены.

Мощный циклон с метелями и сильным ветром бушевал в Сахалинской области на прошлой неделе со среды по пятницу. Во время непогоды была нарушена работа всех видов транспорта, а также энергоснабжение некоторых населенных пунктов, не работали многие предприятия. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.

В настоящий момент продолжается расчистка дворов и дорожной сети. На дорогах пробки, люди не могут выехать из дворов на личных автомобилях, так как придомовые территории засыпаны снегом. Высота сугробов местами достигает два-три метров. Школьники остаются на дистанционном обучении, работники ряда предприятий - на удаленке. По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, каждый день в Южно-Сахалинске работает более 150 единиц техники, в ночное время - в два раза больше. Расчистка от снега ведется в круглосуточном режиме с 12 января, она велась даже во время циклона.

Сейчас в Сахалинской области хорошая солнечная погода. Наступили крещенские морозы. В Южно-Сахалинске температура воздуха резко упала с минус трех градусов до минус 11 градусов, осадков и ветра нет.