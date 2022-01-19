В 2021 году на Эльбрусе спасли 168 человек

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники Эльбрусского спасательного отряда МЧС России спасли 168 человек в горах в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Одна из главных задач спасателей МЧС России - всегда быть в готовности к действиям по спасению попавших в беду людей, в том числе обеспечивать безопасность туристов, отдыхающих в горной местности. В 2021 году спасателями Эльбрусского спасотряда МЧС России проведено 167 поисково-спасательных операций, спасено 168 человек", - сказали в ведомстве.

В новогодние праздники, по данным министерства, в Приэльбрусье отдохнули более 70 тыс. человек. Горные маршруты прошли более 200 туристов и альпинистов. В девяти случаях их пришлось спасать сотрудникам МЧС.

Для отработки методов спасения накануне спасатели отряда провели учения на вертикальном леднике в Черекском ущелье. "В ходе тренировки спасатели отработали технику прохождения вертикального ледового маршрута на высоту около 15 метров. Движение по льду представляет значительные трудности: он хрупок и легко скалывается", - цитируют в пресс-службе спасателя Мухаммата Гулиева.

В МЧС напомнили, что туристы, выходя на маршрут, должны зарегистрировать группу в ведомстве. Это надо сделать за 10 рабочих дней до выхода на маршрут на сайте регионального главка МЧС. Также рекомендуется оформить медицинскую страховку с покрытием от возможных рисков, взять с собой спутниковый телефон или спутниковый GPS-трекер, продумать план действий в критической ситуации.