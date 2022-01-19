В заповеднике "Шайтан-Тау" зафиксировали увеличение числа крупных животных

ОРЕНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Лоси, косули, медведи, барсуки, лесные куницы, обыкновенные лисицы и волки стали чаще встречаться на территории созданного в 2014 году заповедника "Шайтан-Тау" в Оренбургской области. Об этом свидетельствуют наблюдения специалистов и снимки фотоловушек, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Игорь Быстров.

"Именно в этом году мы наблюдаем, что увеличивается численность крупных животных. Это фиксируется в ходе прямых наблюдений, когда госинспекторы регулярно объезжают и обходят территорию, а также с помощью фотоловушек. Стало больше лосей, косуль, хотя раньше они встречались не так часто. Медведи в "Шайтан-Тау" приходят из Башкирии, регулярно встречаются. Барсук, лесная куница, обыкновенная лисица, волки не так часто попадаются, но стали встречаться, рысь", - сказал он.

Быстров отметил, что исследователи продолжают анализ полученных фотоснимков, чтобы конкретизировать количество животных и сравнить с данными прошлых лет. Но уже на данном этапе сотрудники заповедника говорят об объективном увеличении числа животных. При этом он добавил, что некоторые представители фауны не постоянно находятся на территории заповедника, так как "Шайтан-Тау" небольшой - 6 700 га. Например, у лосей зона обитания больше. Также перемещаются медведи.

"Заповедник для животных является местом спокойствия, где нет охоты, снижен антропогенный фактор. К патрулированию сотрудниками заповедника животные приспосабливаются, поэтому для них это уже не является фактором беспокойства", - объяснил Быстров.

Рост числа снимков, выполненных фотоловушками, по мнению Быстрова, свидетельствует о том, что заповедный режим способствует увеличению численности и плотности животных. При этом в "Шайтан-Тау", как одном из самых молодых заповедников в России (создан 9 октября 2014 года), сейчас идет фаза подъема, а потом наступит стабилизация. Такая ситуация повышает шансы туристов увидеть если не самих животных, то следы их пребывания в "Шайтан-Тау".

Познавательный туризм

"Экологический туризм в заповеднике разрешен только в форме познавательного туризма, когда можно перемещаться по организованным тропам, наблюдать и фотографировать, больше ничего. Но у нас есть визит-центры, где демонстрируются следы животных, их сброшенные рога и другие свидетельства присутствия животных. Вероятность того, что вы приедете в "Шайтан-Тау" и увидите медведя, низкая. Поэтому мы сразу предупреждаем, что человек видит ландшафт, его внешнюю часть, которая называется пейзажем, растения, птиц и какие-то следы крупных животных", - отметил Быстров.

Заповедник "Шайтан-Тау" расположен на севере Кувандыкского городского округа Оренбургской области и является одним из самых молодых заповедников в России (создан 9 октября 2014 года) и одним из самых маленьких на Урале (6 726 га). Он располагается в середине одноименного хребта на правобережной части реки Сакмары. Главная ценность "Шайтан-Тау" - эталонные дубравные лесостепи, лучшие по степени сохранности на всем пространстве восточно-европейской лесостепи от Прикарпатья до Южного Урала.