Власти Южной Кореи заявили, что заразившиеся "омикроном" будут лечиться амбулаторно

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Пациенты, инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, в Республике Корея с 19 января будут лечиться на дому. Об этом сообщил в среду Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По словам его представителя, такое решение принято в связи с тем, что данное заболевание в большинстве случаев протекает гораздо легче, чем в случае заражения дельта-штаммом. До сих пор лечение пациентов со штаммом "омикрон" проходило в стационаре даже в случае бессимптомного течения болезни. Исключение делалось лишь для больных, нуждающихся в особых условиях ухода.

"В соответствии с последним решением, пациенты будут направляться в больницы только в том случае, если они имеют сопутствующие хронические заболевания и относятся к категории высокого риска", - отметил представитель штаба. Он напомнил, что пациенты, проходящие лечение на дому, должны строго соблюдать карантинные правила и регулярно проветривать помещение.

Число заражений коронавирусом в Республике Корея за минувшие сутки составило 5 805, впервые за 20 дней превысив отметку в пять тысяч. По данным национального агентства по контролю и профилактике заболеваний, 374 случая являются завозными, остальные произошли на территории страны.

Общее число заражений в Республике Корея с начала пандемии составило 705,9 тыс. За сутки от вызванных ковидом осложнений умерли 74 пациента. Общее число смертей достигло 6 452, а уровень смертности составляет 0,91%. В больницах в тяжелом и критическом состоянии находятся 532 пациента.