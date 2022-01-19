Движение транспорта восстановили на трассе в сторону Казахстана в Саратовской области

ТАСС, 19 января. Введенное 18 января ограничение движения грузовиков и маршрутного транспорта в Саратовской области на границе с Казахстаном отменили в среду. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

"С 09:00 (08:00 мск) отменено временное ограничение движения на участке дороги Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки с границей Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Сильная метель стала причиной ограничения движения грузовиков и маршрутного транспорта в Саратовской области на трассе в сторону российско-казахстанской границы. 19 января, по данным синоптиков, в регионе продолжает местами идти небольшой или умеренный снег. Температура воздуха в течение дня понизится со значений около нуля до минус 6-12 градусов в Правобережье.