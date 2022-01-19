Омикрон-штамм коронавируса выявили у шестерых жителей Ямала

ТАСС, 19 января. Четверо взрослых и двое детей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) заразились штаммом "омикрон", болезнь протекает в легкой форме. Это первые случаи заражения данным штаммом в округе, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"На Ямале выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон". Новый штамм диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

В настоящее время Ямал готовится к новой волне коронавируса. Регион обеспечен запасом лекарств, свободным коечным фондом, при необходимости будет развернут резерв.

О ситуации в регионе

С начала пандемии на Ямале выявлено более 63 тыс. случаев заражения коронавирусом. Прививку от ковида сделали более 282 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет более 63%. В округе самый низкий уровень летальности от коронавируса в стране, это связано с ранним выявлением заболевания и сплошным тестированием всех пациентов с признаками ОРВИ.

В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды, режим повышенной готовности продлен до 31 марта.