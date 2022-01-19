В Приморье установили станции фотомониторинга для наблюдения за леопардом

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Специалисты установили пять новых станций фотомониторинга в Надеждинском районе Приморья для наблюдения за леопардом, впервые зафиксированным на видео после перехода на восток через Транссибирскую магистраль и федеральную автотрассу. Об этом сообщила в среду пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF России и фотографа Игоря Метельского в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморского края. Животное, вероятнее всего, пересекло урбанизированную долину реки Раздольной, Транссибирскую магистраль и вышло в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине. На кадрах запечатлен крупный и здоровый самец леопарда, который активно метил территорию. Выяснилось, что почти за 10 лет фотомониторинга хищник ранее не фиксировался в национальном парке, узор пятен на его шкуре не совпадает ни с одним "паспортом" известных леопардов в базе данных, и для исследователей он является новым членом краснокнижного семейства.

"Наблюдение за передвижением дальневосточного леопарда на потенциальном маршруте из национального парка "Земля леопарда" в Уссурийский заповедник - необходимый этап при оценке путей восстановления популяции редкого хищника на новой территории. В связи с этим при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" 19 января в охотхозяйстве "Северная" было установлено 10 фотоловушек, которые попарно образовали пять новых станций фотомониторинга для наблюдения за пятнистым хищником", - сообщила пресс-служба.

Фотомониторинг уже проводился в Уссурийском заповеднике прежде, но был направлен в первую очередь на исследование популяции амурского тигра. Расположение камер на равнинах не предполагало фиксацию леопарда, а потому появление сети фотомониторинга в теории может открыть для ученых новые данные.

"Место фиксации нового для нас леопарда Leo 224M находится ориентировочно в 20 км от границ Уссурийского заповедника. Это менее двух суток пути для дальневосточного леопарда, и теперь вполне можно допустить, что кто-то из них уже преодолел этот путь. Сегодня мы установили фотоловушки в районе, где леопард уже фиксировался, тогда как следующим шагом исследований должно стать создание сети фотомониторинга дальневосточного леопарда непосредственно в Уссурийском заповеднике", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника Екатерины Блидченко.

Численность леопарда

Пресс-служба нацпарка отмечает, что расселение дальневосточных леопардов на новые территории - естественный процесс, связанный с ростом численности вида в национальном парке "Земля леопарда". За 10 лет существования парка численность популяции леопарда увеличилась более чем в три раза - с 35 до 110 особей, однако по-прежнему остается низкой. Единственным залогом сохранения вида является расширение ареала дальневосточного леопарда, который столетия назад занимал почти половину территории современного Приморья.