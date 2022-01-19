Число заражений коронавирусом в Югре за сутки выросло почти на 40%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Количество заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки составило 299 человек. Об этом сообщил в среду региональный оперативный штаб.

Ранее оперштаб ХМАО сообщал, что за 17 января в Югре было выявлено 217 инфицированных коронавирусом. Последний раз аналогичное число новых больных за сутки в регионе было зафиксировано летом 2020 года на пике пандемии в округе.

"За последние сутки в Югре зарегистрировано 299 новых случаев коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе от последствий новой коронавирусной инфекции умерли семь человек. За все время в ХМАО заболели ковидом 99 тыс. человек, 93,4 тыс. выздоровели, 2 110 умерли.

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.