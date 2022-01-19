В Якутии до 1 февраля приостановили проведение спектаклей и концертов

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Якутии приостановили до 1 февраля показы всех спектаклей и концертных программ в регионе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба регионального Минкультуры.

"К сожалению, текущая эпидемиологическая обстановка диктует свои условия. Министерством культуры и духовного развития республики по рекомендации оперативного штаба принято решение приостановить показы всех репертуарных спектаклей, концертных программ и прочих событий с участием зрителей до 1 февраля. Далее решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки", - цитирует пресс-служба заместителя министра культуры и духовного развития Марину Силину.

Отмечается, что билеты можно вернуть или обменять в кассах учреждений. Театрально-зрелищным учреждениям рекомендовано перевести показы спектаклей в онлайн-формат.

Кроме этого, образовательным организациям высшего и среднего профессионального образования сферы культуры предписано усилить меры профилактики коронавируса, проводить дезинфекцию учебных, жилых помещений и в общежитиях.

Ранее министерство сообщало, что в Якутске отменены все детские культурные мероприятия с 18 по 23 января. В частности, приостановлены экскурсии с участием школьников, показы детских спектаклей.

О других ограничениях

В регионе также сократили до 50% заполняемость кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и предложений главного санитарного врача республики в Якутии усилены меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Указ 19 января подписал глава региона Айсен Николаев", - говорится в сообщении.

Не допускается посещение аттракционов, игровых комнат и развлекательных центров школьниками, которые переведены на дистанционное обучение.

"В случаях заболевания членов семьи острыми респираторными вирусными инфекциями, контакта с больными коронавирусной инфекцией, в том числе прибывшими из-за рубежа, срок самоизоляции сокращается с 14 до семи календарных дней", - добавили в правительстве.

На данный момент первым компонентом от коронавируса привиты более 548 тыс. человек, что составляет 76,5% взрослого населения Якутии. Ревакцинацию прошли более 107 тыс. человек. "В медорганизациях республики идут подготовительные работы для организации вакцинации подростков 12-17 лет против коронавирусной инфекции, - сказали в Минздраве Якутии. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, планируется охватить вакцинацией 75% детей в возрасте 12-17 лет.

За последние сутки в Якутии выявлено 448 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 380 - в Якутске.