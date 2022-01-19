В Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке отменили занятия в школах из-за морозов

ТАСС, 19 января. Власти на Чукотке отменили занятия для школьников в Анадыре и поселке Угольные копи из-за сильных морозов. Об этом сообщил глава Чукотки Роман Копин на своей странице в Instagram.

"В этом году народные приметы полностью оправдались - на Чукотке установились суровые крещенские морозы. В Анадыре и в [поселке городского типа] Угольные Копи сегодня отменили занятия в школах с первого по 11 класс. С учетом ветра ощущаемая температура на улице доходит до минус 50-55 градусов. По прогнозу, такие морозы сохранятся до конца недели", - написал Копин.

Он попросил глав районов в режиме повышенной готовности следить за системой ЖКХ, чтобы обеспечить ее безаварийную работу.

В Анадыре сейчас температура воздуха опустилась до минус 35 градусов, скорость ветра в районе 6-9 м/с, в поселке Угольные Копи также минус 35 градусов, ветер дует со скоростью 4-8 м/с.