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В Якутии до конца года отремонтируют пять домов культуры и 10 школ искусств по нацпроекту

Также в течение года будут проводить строительство еще четырех культурных учреждений

ЯКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт пройдет в 2022 году в пяти культурных центрах и 10 школах искусств по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба регионального министерства культуры.

"В рамках национального проекта "Культура" в год столетия республики состоится масштабная реновация домов культуры и детских школ искусств. В течение года будет проводиться строительство четырех домов культуры. Еще в пяти культурных центрах и 10 школах искусств будет проведен капитальный ремонт", - сказали в министерстве.

Так, в 2022 году завершится строительство дома культуры в селе Тасагар Вилюйского района, начнется строительство дома культуры в селе Кемпендяй Сунтарского района, многофункционального культурного центра в селе Тымпы Вилюйского района и центра культурного развития в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Капитальный ремонт пройдет в различных районах Якутии, в том числе арктических.

"Мероприятия по реновации домов культуры и школ искусств по нацпроекту "Культура" начались с 2021 года. Такая полномасштабная поддержка для сельских досуговых учреждений и организаций дополнительного образования в сфере искусства оказывается впервые", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина.

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