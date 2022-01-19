В Москве 21 января прогнозируется сильный снегопад

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильный снегопад на улицах Москвы в пятницу, 21 января, ожидается до 15 см осадков. Сейчас специалисты и спецтехника вывозят уже выпавший снег, сообщается в среду на информационном портале мэра Москвы.

"Практически через каждые два-три дня появляется от 10 до 15 см снега. Это достаточно большое количество, и тем не менее Москва движется, нет пробок из-за снега, потому что создана система очистки городской территории. С начала зимы в городе выпало почти 120 см снега. Синоптики прогнозируют прирост еще до 15 см - снегопад начнется в пятницу", - приводятся слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что сейчас снег убирают с дорог и тротуаров методом роторной переброски, а затем вывозят из дворов. Всего занято более 90 тыс. рабочих и около 12 тыс. единиц техники. Применение роторной переброски позволяет быстрее очищать крайнюю правую полосу дороги без ограничения движения транспорта, а также задействовать меньше спецтехники для погрузки и вывоза снега.

"Необходимо еще раз подчеркнуть, что практически круглосуточно работники жилищно-коммунального хозяйства работают. Убирают дворовые территории, чистят парковки, остановки общественного транспорта, подходы к особо значимым местам, техника работает без перерыва", - отметил заммэра.

Кроме того, снег регулярно очищают с 17,5 тыс. двускатных крыш, чтобы там не образовывалась наледь. Также к снегопадам готовы все инженерные системы города: тепловые, энергетические, газовые и водные. Горожан в штатном режиме обеспечивают необходимыми ресурсами в жилых домах, объектах социальной сферы, промышленности и бизнеса.