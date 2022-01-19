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С марта поезд из Хабаровска в Благовещенск будет курсировать ежедневно

С сентября график будет через день

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Поезд сообщением Хабаровск-Благовещенск с 1 марта будет курсировать ежедневно. Такое расписание вводится до 31 августа 2022 года, сообщается в среду на сайте правительства Амурской области.

"Поезд №35/36 сообщением Хабаровск-Благовещенск с 1 марта 2022 года приступит к ежедневному курсированию по маршруту <…> Из Хабаровска поезд будет отправляться с 1 марта по 31 августа ежедневно", - говорится в сообщении.

С 1 сентября следование поездов по маршруту "Хабаровск-Благовещенск" будет через день.

Билеты на весенне-летний период уже доступны в кассах "РЖД".

Теги
РоссияХабаровский крайАмурская область
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