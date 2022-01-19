Очаг коронавируса выявили под Псковом в центре для инвалидов "Росток"

В понедельник пресс-служба администрации сообщала о том, что количество суточных случаев инфицирования на территории региона за неделю увеличилось почти в два раза, сейчас ежедневно выявляется порядка 140 жителей с коронавирусом. При этом 10 января в регионе было выявлено всего 75 случаев заражения. В конце прошлой недели губернатор Михаил Ведерников сообщил, что у 15 человек в регионе выявлен штамм коронавируса "омикрон". Пик заражения этим штаммом, по прогнозам региональных чиновников, произойдет в феврале-марте.

"Новый очаг в Псковской области - в региональной общественной благотворительной организации "Росток" в Порхове. COVID-19 выявлен у 12 человек", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 73 154 человека, выздоровели 69 039 пациентов, 1 361 умер. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.

Псковская региональная общественная благотворительная организация "Росток" расположена в Порховском районе, в 100 км от Пскова. Она помогает сиротам-инвалидам с умственной отсталостью выйти из интернатов, обрести семью и занять место в обществе. В организации около 120 подопечных, им помогают около 30 сотрудников "Ростка".