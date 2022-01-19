В Нижегородской области выявили 10 случаев омикрон-штамма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Нижегородской области достигло 10, из них три завозные - из Нигерии, Доминиканы и Израиля, сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

В начале января министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что в регионе выявлен первый случай заражения "омикроном".

"По состоянию на 19 января в Нижегородской области выявлено 10 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон". Три случая - завозные, заболевшие прибыли из Нигерии, Доминиканы и Израиля. Еще один заболевший прибыл из другого региона. В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Заболевшие были изолированы, болезнь протекает преимущественно в форме ОРВИ, все контактные обследованы. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено более 237,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 224 тыс. человек выздоровели, 10,2 тыс. человек умерли. В регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер. Полную вакцинацию прошли более 1,7 млн человек, коллективный иммунитет составляет 64,4%.